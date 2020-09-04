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  4. Eskişehir’de FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Eskişehir’de FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 18:43 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2’si tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında şüphelilerin Eskişehir’de olduğu belirlendi.

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında şüphelilerin Eskişehir’de olduğu belirlendi. Şahısların bulundukları adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4’ü bugün adliyeye sevk edilirken, 2 şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 4 şahıstan ikisi tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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