Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 3 asker gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA) - ANKARA ve Karabük cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Eskişehir'de 2 muvazzaf subay ile 1 astsubay gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, gözaltı kararı bulunan 2 havacı subay ile 1 astsubayı kent merkezinde yakaladı. Ankara ve Karabük cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'terör örgütüne üye olmak'la suçlanan 3 şüpheli, TEM Şubesi'ne götürüldü.

