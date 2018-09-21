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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 3 asker gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 11:18 | Son Güncelleme

ANKARA ve Karabük cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Eskişehir'de 2 muvazzaf subay ile 1 astsubay gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR, (DHA) - ANKARA ve Karabük cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Eskişehir'de 2 muvazzaf subay ile 1 astsubay gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, gözaltı kararı bulunan 2 havacı subay ile 1 astsubayı kent merkezinde yakaladı. Ankara ve Karabük cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'terör örgütüne üye olmak'la suçlanan 3 şüpheli, TEM Şubesi'ne götürüldü.

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