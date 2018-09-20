Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 4 kişi gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün haberleşme programı ByLock kullandıkları öne sürülen 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere KOM Şubesi'ne götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 'terör örgütü üyesi' olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi de Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüleceği belirtildi.

