Eskişehir’de FETÖ şüphelisi 4 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR-(DHA) - ESKİŞEHİR’de, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 2’si muvazzaf astsubay 4 şüpheli saklandıkları evde gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin kent merkezindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri 2'si muvazzaf astsubay 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen şüphelilerin soruşturmaların sürdüğü şehirlere gönderileceği belirtildi.
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