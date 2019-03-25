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Eskişehir’de FETÖ şüphelisi 4 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 14:18 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 2’si muvazzaf astsubay 4 şüpheli saklandıkları evde gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR-(DHA) - ESKİŞEHİR’de, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 2’si muvazzaf astsubay 4 şüpheli saklandıkları evde gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin kent merkezindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri 2'si muvazzaf astsubay 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen şüphelilerin soruşturmaların sürdüğü şehirlere gönderileceği belirtildi.

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