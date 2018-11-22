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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 7 asker adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 12:53 | Son Güncelleme

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6'sı muvazzaf, 7 asker adliyeye sevk edildi.

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6'sı muvazzaf, 7 asker adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 Kasım'da operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir, Ankara ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 1 subay ile 6 astsubay gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6'sı muvazzaf, 7 asker, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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