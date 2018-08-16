Eskişehir'de FETÖ şüphelisi böyle yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- AĞRI Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan C.T. (45), Eskişehir'de polis ekiplerince gözaltına alındı. Yere yatırılarak kelepçelenen C.T.'nin 'hırsızlık, mala zarar verme, yaralama ve tehdit' suçlarından da arandığı belirtildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, C.T.'nin kent merkezinde bir otomobille dolaştığını belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde takibe alınan C.T., park ettiği otomobilinden indikten sonra polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yere yatırılıp kelepçelenen C.T.'nin Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunduğu, ayrıca 'hırsızlık, yaralama, mala zarar verme ve tehdit' suçlarından da arandığı ortaya çıktı. C.T., sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.
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