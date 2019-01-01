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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi çift, 2 yıl sonra yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 14:33 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 yıldır aranan çift, polisin bir eve yaptığı operasyonla yakalandı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 yıldır aranan çift, polisin bir eve yaptığı operasyonla yakalandı.
Ankara Şereflikoçhisar'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 yıl önce haklarında 'silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma' suçundan yakalama kararı çıkarılan S.Ç. ile eşi N.Ç., Eskişehir'de polisin kent merkezindeki bir eve düzenlediği operasyonda gözaltına alındı
Örgüte ait kapatılan okullarda öğretmenlik yapan S.Ç. ile eşi N.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Şereflikoçhisar'a gönderileceği öğrenildi.

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