Eskişehir'de FETÖ şüphelisi eski komiser tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 polis adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden daha önce meslekten ihraç edilen komiser Hasan Ö. tutuklandı, diğer 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, haklarında yakalama kararı bulunan 1'i meslekten ihraç edilen 5 polisi önceki gün gözaltına aldı. 'Terör örgütü üyesi olmak'la suçlanan şüpheliler, TEM Şubesi'nde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden meslekten ihraç edilen komiser Hasan Ö., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 4 polis ise adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

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