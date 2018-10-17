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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi eski öğretmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 09:08 | Son Güncelleme

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi eski öğretmen yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.

Mardin 1. Sulh Ceza Hakimliğince yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan meslekten ihraç öğretmen Hilal A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyonla Hilal A'yı kent merkezindeki bir evde yakaladı.

Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ kadın operasyon

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