Eskişehir'de FETÖ şüphelisi kadına gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan, 'ByLock' kullanıcısı Sabina M., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan, 'ByLock' kullanıcısı Sabina M.'nin kent merkezinde olduğunu tespit etti. Eve baskın yapan ekipler, Sabina M.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Sabina M., işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sabina M.'nin, işlemlerinin ardından soruşturmasının sürdürüldüğü Konya'ya gönderileceği belirtildi.

