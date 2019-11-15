Eskişehir’de FETÖ şüphelisi tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen özel sektör çalışanı Ö.U., saklandığı evde yakalandı, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli cep telefonu program ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen özel sektör çalışanı Ö.U. hakkında gözaltı karar verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, savcılık talimatıyla Ö.U.’nun saklandığı eve baskın yaptı. Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi Ö.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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