Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan astsubay A.B. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü İzmir'e gönderileceği öğrenildi.
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