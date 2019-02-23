Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kapatılan okullarında görev yapan Şahin T. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.
"Silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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