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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 13:22 | Son Güncelleme

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Ali Ö'nün Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Şüpheli Ali Ö, kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Adana'ya gönderileceği öğrenildi.

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Eskişehir FETÖ

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