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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 13:57 | Son Güncelleme

Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli Eskişehir'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 3 yıldır aranan Zafer K'nın Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen şüpheli Zafer K, kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

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Eskişehir FETÖ gözaltı

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