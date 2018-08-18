Eskişehir'de FETÖ şüphelisinin valizinden uyuşturucu çıktı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin 'Cankız' adlı narkotik köpekle havalimanında yaptığı aramada S.K. adlı yolcunun valizinden 6,10 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K.'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na yurt dışı tarifeli uçakla gelen yolcuların valizlerinde arama yapıldı. Aramalarda kullanılan 'Cankız' adlı narkotik köpeğinin tepki verdiği bir yolcunun valizinde, sigara paketlerinin arasına gizlenmiş 6,10 gram esrar bulundu. Valizin sahibi S.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. S.K.'nın yapılan kimlik sorgulamasında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında Denizli Sarayköy Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı. S.K., götürüldüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde (TEM) yapılan işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan S.K., ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Berbat bir politikacıya dönüştünüz
AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu
Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!
Kofi Annan hayatını kaybetti! Kofi Annan kimdir, Türkiye için önemi nedir?
Kadınların kavgasına erkekler de karıştı! Kafasında şişe kırdılar
İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!
Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması
Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum