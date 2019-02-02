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Eskişehir'de FETÖ zanlısı eski binbaşı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 09:40 | Son Güncelleme

TSK mensubu askerlerle ilgilenen mahrem imam göreviyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu kişilerden olduğu iddia edilen eski binbaşı Eskişehir'de gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan eski binbaşı, Eskişehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen binbaşı İbrahim Ö. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TSK mensubu askerlerle ilgilenen mahrem imam göreviyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu kişilerden olduğu iddia edilen zanlının jandarmadaki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
binbaşı Eskişehir FETÖ operasyon

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