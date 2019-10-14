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Eskişehir’de FETÖ’den cezası kesinleşen sanık yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 15:00 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 yıl 2 aylık hapis cezası kesinleşen eski öğretmen D.D.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 yıl 2 aylık hapis cezası kesinleşen eski öğretmen D.D. (42) polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nden ‘bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek’ suçundan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezası kesinleşen eski öğretmen D.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Tepebaşı ilçesindeki Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı’nda tanınmamak için kendini kamufle ettiği belirtilen D.D., Terörle Mücadele ekiplerince fark edilerek gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından D.D. hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine teslim edildi.

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