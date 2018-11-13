HABER

Eskişehir'de FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 16:30 | Son Güncelleme

İddia makamının haklarında dava açılan 10'u tutuklu 67 sanığın cezalandırılması yönünde verdiği mütalaa sonrası, sanıklar son savunmalarını yapıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Eskişehir yapılanmasında bulundukları iddiasıyla çoğu asker 10'u tutuklu 67 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan 10'u tutuklu 65 sanık ile avukatları hazır bulundu. Firari 2 sanığın ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İddia makamının sanıkların cezalandırılmasının istendiği esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanıkların bir kısmı haklarındaki iddiaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık sayısının fazlalığı nedeniyle yarın da devam edecek olan duruşmada, mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.

PARTNERÖdül gecesinde şıklık yarışıÖdül gecesinde şıklık yarışı
Tonya'da doğayla iç içe yürüyüş parkuruTonya'da doğayla iç içe yürüyüş parkuru
Balıkesirli İskender, 40 yıldır dağda yaşıyorBalıkesirli İskender, 40 yıldır dağda yaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ Hava Kuvvetleri yapılanması

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

Şeyma Subaşı'dan 'Sadece yatakta iyi olduğun için bugünlere geldin' diyen takipçisine yanıt!

Şeyma Subaşı'dan 'Sadece yatakta iyi olduğun için bugünlere geldin' diyen takipçisine yanıt!

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Meral Akşener'in evinde toplananlara dava açııldı

Meral Akşener'in evinde toplananlara dava açııldı

Atatürk heykeline çıktı, linçten polis kurtardı

Atatürk heykeline çıktı, linçten polis kurtardı

Gören makinesine sarıldı! Sultanahmet Meydanı'nı atlılar bastı

Gören makinesine sarıldı! Sultanahmet Meydanı'nı atlılar bastı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası!

Genç kadın dehşet anlarını anlattı! Yalıdaki düğünde başladı evde devam etti...

Genç kadın dehşet anlarını anlattı! Yalıdaki düğünde başladı evde devam etti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.