Eskişehir’de FETÖ'nün ‘mahrem imamı’ yakalandı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de, hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan ve meslekten ihraç edilen öğretmen Murat U. polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Konya ve Kütahya Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasının ‘mahrem imamı’ olduğu iddia edilen Murat U. hakkında yakalama kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, meslekten ihraç edilen öğretmen Murat U.’nun kent merkezinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Eve baskın yapan polis ekipleri, Murat U.’yu yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Murat U. emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

