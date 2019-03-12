Eskişehir'de FETÖ'nün öğretmen yapılanması davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 7 sanıktan 4'üne, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüte ait kapatılan okullarda öğretmenlik yapan tutuksuz 7 sanık ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Hüsamettin Helvacı, Yasemin Övez, Bilgin Zünbül ve Belgin Güçlü'yü "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1'er ay hapisle cezalandırdı.

Diğer 3 sanık ise beraat etti.

