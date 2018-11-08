Eskişehir'de FETÖ/PDY davası

Göz hastalıkları uzmanlığı dolayısıyla birçok kişinin kendisini aradığını ve acil bir durum olabilir düşüncesiyle her telefonu açtığını savunan Emre P, "Terör örgütünün ankesörlü telefonlardan yaptığı ardışık aramalarla ilgili hiçbir bağlantım yoktur." dedi.

Tutuksuz sanık meslekten ihraç edilen doktor Emre P, ilk duruşmada yaptığı savunmasını tekrar ettiğini belirterek, 2015'te Eskişehir Askeri Hastanesi'nde görevli olduğunu ve darbe girişimi sonrası burası lağvedilince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde göreve devam ettiğini anlattı.

Suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu tespit edilen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuklu sanık eski subay Zübeyir Ç. ise fakir ama zeki bir çocuk olduğu için lise döneminde örgüt evlerine sohbete çağrıldığını aktardı.

Zübeyir Ç, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün gerçek yüzünü gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Darbe girişimi gecesi Ankara'da karargahta görevliydim. Ankara-Eskişehir arasında gidip geliyordum. Evim Eskişehir'deydi. Darbe olacağına dair bir bilgim yoktu. Darbeci General Aydemir Taşçı benim amirimdi. Darbe girişimi püskürtüldükten sonra tutuklanan generallerden biriydi. Görev yaptığım yer Genelkurmay Başkanlığı karşısıydı. O gece darbeye katılmadım. Aksine evime gittim. Örgüt üyesi değilim." diye konuştu.

Sanık Zübeyir Ç'nin tahliyesine ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 7 Şubat 2019'a erteledi.

- İddianameden

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 249 sayfalık iddianamede, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu tespit edilen, meslekten ihraç binbaşı, albay, subay ve astsubay 12 eski askeri personelin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, bazı sanıkların örgüt elebaşı Fetullah Gülen hakkında söylediği, "Kuzu postuna bürünmüş kurttur", "ABD'ye bağlı, ABD istihbaratı çıkarları doğrultusunda çalışan terörist başıdır" ve "Melek gibi görünmeye çalışan bir şeytandır" şeklindeki ifadeleri yer alıyor.

