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Eskişehir'de FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 21:10 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 6'sı tutuklu 12 eski askeri personelin yargılanmasına devam edildi - Bir sanığın tahliyesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 7 Şubat 2019'a erteledi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davada 6'sı tutuklu 12 eski askeri personelin yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu tespit edilen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Tutuksuz sanık meslekten ihraç edilen doktor Emre P, ilk duruşmada yaptığı savunmasını tekrar ettiğini belirterek, 2015'te Eskişehir Askeri Hastanesi'nde görevli olduğunu ve darbe girişimi sonrası burası lağvedilince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde göreve devam ettiğini anlattı.

Göz hastalıkları uzmanlığı dolayısıyla birçok kişinin kendisini aradığını ve acil bir durum olabilir düşüncesiyle her telefonu açtığını savunan Emre P, "Terör örgütünün ankesörlü telefonlardan yaptığı ardışık aramalarla ilgili hiçbir bağlantım yoktur." dedi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuklu sanık eski subay Zübeyir Ç. ise fakir ama zeki bir çocuk olduğu için lise döneminde örgüt evlerine sohbete çağrıldığını aktardı.

Zübeyir Ç, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün gerçek yüzünü gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Darbe girişimi gecesi Ankara'da karargahta görevliydim. Ankara-Eskişehir arasında gidip geliyordum. Evim Eskişehir'deydi. Darbe olacağına dair bir bilgim yoktu. Darbeci General Aydemir Taşçı benim amirimdi. Darbe girişimi püskürtüldükten sonra tutuklanan generallerden biriydi. Görev yaptığım yer Genelkurmay Başkanlığı karşısıydı. O gece darbeye katılmadım. Aksine evime gittim. Örgüt üyesi değilim." diye konuştu.

Sanık Zübeyir Ç'nin tahliyesine ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 7 Şubat 2019'a erteledi.

- İddianameden

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 249 sayfalık iddianamede, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu tespit edilen, meslekten ihraç binbaşı, albay, subay ve astsubay 12 eski askeri personelin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, bazı sanıkların örgüt elebaşı Fetullah Gülen hakkında söylediği, "Kuzu postuna bürünmüş kurttur", "ABD'ye bağlı, ABD istihbaratı çıkarları doğrultusunda çalışan terörist başıdır" ve "Melek gibi görünmeye çalışan bir şeytandır" şeklindeki ifadeleri yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ

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