Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkartılan kadın gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan H.D'yi kent merkezinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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