Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkartılan kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve örgüt içerisinde "abla" konumunda olduğu değerlendirilen Nihal G'yi Alpu ilçesinde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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