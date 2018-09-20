Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aranan 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen 3 kişiyi yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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