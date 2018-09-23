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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 10:00 | Son Güncelleme

Örgütte "sohbet ablası" olduğu iddia edilen bir kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan bir kadın tutuklandı.

Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı verilen ve örgütte "sohbet ablası" olduğu iddia edilen H.D, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezindeki hücre evinde yakalandı.

H.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ

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