Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan bir kadın tutuklandı.
Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı verilen ve örgütte "sohbet ablası" olduğu iddia edilen H.D, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezindeki hücre evinde yakalandı.
H.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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