Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan emekli 2. sınıf emniyet müdürü Eskişehir'de yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde "terör örgütü üyeliği"nden hakkında yakalama kararı bulunan Ü.Y'nin kentte olduğunu belirledi.

Emekli olduktan sonra rütbesi alınan ve iki yıldır aranan 2. sınıf emniyet müdürü Ü.Y, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir'e gönderildi.

