Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Manisa'da yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, "terör örgütüne üye olmak" suçundan Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli muvazzaf astsubay R.G. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda R.G'yi yakaladı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Manisa'ya gönderileceği öğrenildi.
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