HABER

Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 10:46 | Son Güncelleme

Örgütte sorumlu ve yönetici olarak görev yaptığı iddia edilen zanlı ile eşi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütte sorumlu ve yönetici olarak görev yaptığı iddia edilen zanlı ile eşi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da yürütülen soruşturmalar çerçevesinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan Tuncay P. ile eşi Emel P. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kent merkezindeki hücre evine düzenlenen operasyonda Tuncay P. ile Emel P'yi yakaladı.

Tuncay P'nin "ByLock" kullanıcısı olduğu, örgütte Denizli'de "büyük bölge talebe mesulü", Muğla'da "eğitim danışmanlığı" ve Manisa'da "örgüt yöneticisi" olarak görev yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tuncay P. tutuklandı.

Diğer şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

PARTNERYasemin modaya uyduYasemin modaya uydu
Yol kenarında asılı kalan vidanjörün düşmesini kepçe ile önlediler Yol kenarında asılı kalan vidanjörün düşmesini kepçe ile önlediler 
Köpeğine otomobil çarpan gencin gözyaşlarıKöpeğine otomobil çarpan gencin gözyaşları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Yaşamayanlar dizisi oyuncusu Elit İşcan 'Rol arkadaşım tarafından tacize uğradım'

Yaşamayanlar dizisi oyuncusu Elit İşcan 'Rol arkadaşım tarafından tacize uğradım'

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de bu programlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak

İzmir'de bu programlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak

Andımız için olay yaratacak sözler!

Andımız için olay yaratacak sözler!

Bu sayı ilk kez açıklandı! Tam 14 bin 694 terörist...

Bu sayı ilk kez açıklandı! Tam 14 bin 694 terörist...

İçişleri Bakanlığı, valiliklere yazı gönderdi! Düğün ve nişanlarda kullanılmayacak

İçişleri Bakanlığı, valiliklere yazı gönderdi! Düğün ve nişanlarda kullanılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

ABD'den vize almak isteyen Türklere iğrenç soru! 'Fahişelik yapmak için mi gidiyorsunuz?'

ABD'den vize almak isteyen Türklere iğrenç soru! 'Fahişelik yapmak için mi gidiyorsunuz?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.