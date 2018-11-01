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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 11:01 | Son Güncelleme

Operasyonda 3'ü asker 5 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 3'ü asker 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir ve Ankara Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, "terör örgütüne üye olmak" suçundan, muvazzaf yüzbaşı E.Ö.D. görevinden uzaklaştırılan astsubay R.E.A, emekli astsubay B.Ö, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen E.S.Y. ile meslekten ihraç edilen polis memuru M.T. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların, emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ

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