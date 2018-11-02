Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan Merve A. ile Mustafa S. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mustafa S. tutuklandı, Merve A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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