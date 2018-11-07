Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "ByLock" kullandıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında B.S. ile A.Ç. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 2 şüpheli adreslerinde yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

