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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 12:04 | Son Güncelleme

Operasyonda biri muvazzaf yüzbaşı 5 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir, Antalya, Kütahya ve Samsun cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç komiser yardımcıları M.K, O.A, M.S, muvazzaf yüzbaşı K.G. ile meslekten ihraç mühendis H.Ç. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkartıldı.

Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderileceği öğrenildi.

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5 şüpheli Eskişehir FETÖ operasyon

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