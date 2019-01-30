Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğün ekiplerince Konya, Muğla ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 1’i muvazzaf 3 astsubay ile 1 meslekten ihraç polis memuru olmak üzere toplam 4 şahıs hakkında ’Terör örgütüne üye olmak’ suçundan çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda, şüpheliler kentte belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin akabinde soruşturmalarının sürdüğü kentlere gönderileceği öğrenildi.
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