Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etmek suçundan yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elif Ş.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Huzur Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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