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Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 10:48 | Son Güncelleme

Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesince "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Sema B'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Saklandığı evde gözaltına alınan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Sema B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Eskişehir FETÖ firari Hükümlü

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