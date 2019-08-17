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Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 11:55 | Son Güncelleme

Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2. Ağır Ceza Mahkemesince "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" ile "Terörizmin Finansmanın Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Nuri D'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Saklandığı evde gözaltına alınan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Nuri D, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ

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