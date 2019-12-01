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Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 13:23 | Son Güncelleme

Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bilerek yardım ettiği gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Talha E'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Talha E, polisin düzenlediği operasyonda saklandığı evinin önünde gözaltına alındıktan sonra cezaevine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ firari Hükümlü

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