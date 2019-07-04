Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan Ankara Ağır Ceza Mahkemesince 44 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası verilen Şerafettin B'nin (54), Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'nde olduğunu belirledi.

Ekipler, bu kişiyi Reşadiye Camisi yakınında düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.

Şerafettin B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

