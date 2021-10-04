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Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

04.10.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında mahkemece "gasp" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç'nin Gündüzler Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan O.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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