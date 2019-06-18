Eskişehir’de fuhuş operasyonu

Eskişehir’de fuhşa aracılık yaptığı iddia edilen 1 şahıs gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuşla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, fuhşa aracılık yaptığı anlaşılan şahısların tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda sabah saatlerinde Eskişehir genelinde yapılan ’Bal Tuzağı 7’ isimli operasyonda, 10 mağdur ve 15 bilgi sahibinin ifadeleri alınarak olayın şüphelisi olduğu iddia edilen N. A isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs, mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

