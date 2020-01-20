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  4. Eskişehir’de fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Eskişehir’de fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ‘fuhuşla mücadele’ çalışmaları kapsamında masaj salonlarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir genelinde faaliyet gösteren masaj salonlarına yönelik fuhuşla mücadele kapsamında operasyon başlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ‘fuhuşla mücadele’ çalışmaları kapsamında masaj salonlarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Eskişehir genelinde faaliyet gösteren masaj salonlarına yönelik fuhuşla mücadele kapsamında operasyon başlatıldı. Polis ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar sonucu, fuhşa aracılık yaptığı değerlendirilen şahısların tespit edildi.
Ekiplerin, 17 Ocak Cuma günü saat 15.00 itibariyle başlattığı operasyonda, 22 mağdur, 25 bilgi sahibinin ifadeleri alındı. Ardından fuhuş olayın 8 şüphelileri N.Y., G.S., T.A., S.T., O.T., P.U., Y.U. ve İ.S. yakalandı. Gözaltına alınan 8 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sonrası doktor kontrolünün akabinde 8 fuhuş şüphelisi Eskişehir Adalet Sarayına getirildi. Asayiş ekipleri nezaretinde adliyeye getirilen şüpheliler tek tek içeri alınırken, ayağı sargılı bir erkek şüpheli ise polisin yardımıyla merdivenlerden sekerek çıkıp içeri girebildi.

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