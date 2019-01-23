HABER

Eskişehir'de, Gaffar Okkan için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 17:22 | Son Güncelleme

Eskişehir'de, 18 yıl önce Diyarbakır'da şehit olan İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 koruma polisi için mevlit okutuldu.

Eskişehir'de, 18 yıl önce Diyarbakır'da şehit olan İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 koruma polisi için mevlit okutuldu.
Merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy için, ölümlerinin 18'nci yıl dönümünde Reşadiye Camii'nde mevlit okutuldu. Mevlit programına, Gaffar Okkan anısına düzenlenen hentbol turnuvası için Hatay'dan gelen Atınözü Kaymakamlığı ve Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ile çok sayıda polis ve vatandaş katıldı.
Gaffar Okkan'ın arkadaşı Kazım Ay, Gaffar ağabey 24 Ocak 2001 yılında, Diyarbakır'da hain bir saldırı sonucu şehit düştü. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü içinde canını, kanını son damlasına kadar bu topraklara akıtmıştır. Vatanını, milletini seven bu güzel insanı bugün burada anıp, onun mevlidini okutuyoruz dedi. Mevlit sonrası kılınan öğle namazından sonra vatandaşlara lokma dağıtıldı.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurduMüjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu
Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda vinç devrildi Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda vinç devrildi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Ankara'da Suriyelilerin bıçaklı kavgası kanlı bitti!

Suriyelilerin kavgası kanlı bitti! Sebep pes dedirtti!

Binali Yıldırım'dan vatandaşa: İster oy ver ister oy verme mağduriyetin giderilecek

Binali Yıldırım'la vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

Şişli'de bir kadına tecavüz ettiği iddia edilen şüpheli tişörtünden tespit edildi

Zihinsel engelli kadına tecavüz etti, yakayı böyle ele verdi!

İzmir'de tarihi bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İzmir'de tarihi bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Fiyatları 100 bin liraya kadar çıkıyor... 'Dairelerinin anahtarlarını getirip bırakan kişiler dahi var'

Fiyatları 100 bin liraya kadar çıkıyor... 'Dairelerinin anahtarlarını getirip bırakan kişiler dahi var'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.