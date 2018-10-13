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Eskişehir'de gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 11:05 | Son Güncelleme

Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 6 çocuğun cep telefonunu, parasını ve kişisel eşyalarını bıçak zoruyla gasbettikleri iddia edilen 3 genç ile cep telefonlarını satın alan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir haftada 6 çocuğun cep telefonunun, parasının ve kişisel eşyalarının kent merkezinde bıçak zoruyla gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırma ve mağdurların verdiği ifadeler sonucunda, şüphelilerin vücutlarına bir Türk televizyon dizisinde kullanılan işaretlerin dövmelerini yaptırdıklarını belirledi.

Polis, şüpheliler S.B. (15), B.S. (17) ve Ö.A. (14) ile gasbedilen cep telefonlarını satın alan H.U'yu ikametlerinde gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
bıçak Eskişehir gasp

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