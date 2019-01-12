Eskişehir'de gasp operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir köftecinin 800 lirasını bıçak zoruyla gasbettiği iddia edilen zanlı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi'nde bir köfteci dükkanında meydana gelen bıçak zoruyla gasp olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, iş yeri çalışanlarının 800 lirasını gasbettiği iddia edilen şüpheli Hayrettin Ç'yi saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

