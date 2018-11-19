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Eskişehir'de gasp ve hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 18:29 | Son Güncelleme

Operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hırsızlık ve gasp olaylarına karıştıkları belirlenen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zincirlikuyu Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait kabloları çalan ve gasp olayına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, şüpheliler Cafer K, Furkan K, Yavuzhan A. ile Burak H'yi kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Burak H, Yavuzhan A. ile Furkan K. tutuklandı, Cafer K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir gasp hırsızlık

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