Eskişehir’de genel asayiş uygulaması

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerine bağlı ekipler, Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar kara yollarının yanı sıra İsmet İnönü, Basın Şehitleri, Sivrihisar Caddeleri ve Porsuk Bulvarı’nda bulunan eğlence merkezlerinde denetimler gerçekleştirdi. Kentin girişlerinde arama noktaları oluşturan ekipler, bazı araçlar da kontrollerde bulundu. Uygulamada, 21 park, 35 metruk bina, 4 iş yeri denetlenirken 600 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu.

Hakkında arama kaydı bulunan bir şüpheli yakalanırken ayıp olarak aranan iki çocuk da bulundu.

