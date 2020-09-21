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Eskişehir’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 11:13 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, kontrolsüz şerit değiştirdiği öne sürülen hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Batıkent Mahallesi Eskişehir-Bursa karayolunun 5’inci kilometresinde yaşandı.

Eskişehir’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Eskişehir’de, kontrolsüz şerit değiştirdiği öne sürülen hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Batıkent Mahallesi Eskişehir-Bursa karayolunun 5’inci kilometresinde yaşandı. İddialara göre kontrolsüz şerit değiştiren Bilal U. yönetimindeki 26 VD 383 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinden Bursa yönüne seyir halinde olan Murat Y. idaresindeki 59 AAB 081 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan hafif ticari araç, tarlaya girerek takla attı. Kazada, Bilal U., Fikret T., Taha B. ve Recai Demirkaya yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar, Yunus Emre Devlet ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı.
Takla atan araçta kalbi duran Recai Demirkaya (40), 112 ekiplerince sevk edildiği Yunus Emre Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.
Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, sürücüler yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

Eskişehir’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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