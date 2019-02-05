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Eskişehir'de halk otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 10:42 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de halk otobüsünün tarım makinesi taşıyan TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4'ü ağır, 17 kişi de yaralandı.

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de halk otobüsünün tarım makinesi taşıyan TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4'ü ağır, 17 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çevreyolu Alpu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Serdar Ege yönetimindeki 26 GA 295 plakalı Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, yan yola girmek istediği öne sürülen İlyas Yıldız yönetimindeki tarım makinesi taşıyan 10 VV 356 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

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