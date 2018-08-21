HABER

Eskişehir'de hastaneler acemi kasaplarla doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 12:53 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de Kurban Bayramı'nın birinci günü, birçok vatandaş kurbanlıklarını keserken kendilerini yaraladı.

Eskişehir'de hastaneler acemi kasaplarla doldu

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Kurban Bayramı'nın birinci günü, birçok vatandaş kurbanlıklarını keserken kendilerini yaraladı.
​Eskişehir'de vatandaşların büyük çoğunluğu belediyelerin belirledikleri yerlerde kurbanlarını kesti. Kurban kesimi sırasında çok sayıda kişi kendisini yaraladı. Yaralı vatandaşlar, yakınları tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Hastane acil servislerinde gerekli tedavileri yapılan acemi kasaplar daha sonra taburcu edildi.
Kütahya ve Bilecik'te de vatandaşlar belediyelerin belirlediği yerlerde kurbanlıklarını kestirdi. Bu iki kentte de çok sayıda kişi kurban kesimi sırasında kazayla yaralandı.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir'de hastaneler acemi kasaplarla dolduEskişehir'de hastaneler acemi kasaplarla dolduEskişehir'de hastaneler acemi kasaplarla dolduEskişehir'de hastaneler acemi kasaplarla doldu

PARTNERPetrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!Petrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekalet kurbanı Sakarya'da kesildiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekalet kurbanı Sakarya'da kesildi
500 dolar bozdurana, kuaförlük hizmetleri ücretsiz500 dolar bozdurana, kuaförlük hizmetleri ücretsiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

Eşine 'Hişttt' diye seslenen yandı!

Eşine 'Hişttt' diye seslenen yandı!

Adnan Oktar milyon dolarlarla oynuyormuş!

Adnan Oktar milyon dolarlarla oynuyormuş!

Güzelliğini kullanıp plan yapıyordu! Kendi de tuzağa düştü

Güzelliğini kullanıp plan yapıyordu! Kendi de tuzağa düştü

İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

'Yeter daha fazla germe ortamı'

'Yeter daha fazla germe ortamı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.